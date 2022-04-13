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يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بين ميدلت والريش

2022-04-13 / 11:28 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء، أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم الخميس (14 أبريل) بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش على الطريق الوطنية رقم 13.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الانقطاع، الذي سيستغرق ثلاث ساعات، (من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر صباحا) على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت يعزى لإنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأضافت أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، يوم الخميس 14 أبريل على الساعة الحادية عشر صباحا، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وستبقى الوزارة رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية:
www.equipement.gov.ma وتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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