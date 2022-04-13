محمد عبد الجليل: “الحكومة لا يمكنها التدخل لتحديد أسعار النقل”
أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و اللوجيستيك بأن الارتفاع الأخير للمحروقات في السوق الدولية انعكس بشكل مباشر على وضعية قطاع النقل ببلادنا و هو ما دفع الحكومة للتدخل بشكل فوري لدعم المهنيين.
و أوضح محمد عبد الجليل في مداخلة له أمام مستشاري الأمة بأن الحكومة خصصت دعما ماديا مهما لمهنيي قطاع النقل سيعينهم على تدبر أزمة الارتفاع الدولي لسعر المحروقات.
و شدد وزير النقل و اللوجيستيك بأن الدولة لا يمكنها التدخل لتحديد سعر النقل لأن القانون منح الناقل و الشاحن صلاحية التوافق لتحديد الأسعار وفقا لمبدأي العرض و الطلب في ظل تحرير الأسعار.
هذا و أكد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن وزارته تواصل اجتماعاتها المتواصلة مع ممثلي نقابات مهنيي قطاع النقل و تحرص على التواصل معهم و الاستجابة للملفات المطلبية المعقولة ضمانا لاستمرار القطاع في سيرورته الاعتيادية دون أي خلل.