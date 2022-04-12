خديجة البيضاوية تتعرض لأزمة صحية و مشاهير يطلبون الدعاء لها

2022-04-12 / 11:25 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة الشعبية خديجة البيضاوية لأزمة صحية، دخلت على إثرها للمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.

و في هذا الصدد كتب الفنان سعيد الصنهاجي عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام : “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن عليها بالشفاء العاجل وأن لا تدع فيها جرحا إلا داويته ولا ألما إلا سكنته ولا مرضا إلا شفيته اللهم اشف أختي خديجة البيضاوية شفاء لا يغادر سقما “.

و بدوره الفنان عبد الله الداودي كتب عبر ذات المنصة :” دعواتكم أصدقائي بالشفاء العاجل للفنانة المحبوبة خديجة البيضاوية.

و أضاف الدعاء التالي:”اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبرحمتك التي وسعت كلّ شئ، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن لّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلا، وشافِها وعافِها واعف عنها، واشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّها برحمتك يا أرحم الراحمين”.

و تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر مرض الفنانة الشعبية القديرة، متمنيين لها الشفاء العاجل و دوام الصحة.

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