وحيد خليلوزيتش

الاتحاد المصري ينفي التفاوض مع خليلوزيتش لتدريب “الفراعنة”

2022-04-12 / 2:53 مساءً
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هبة بريس - متابعة

نفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام، ما تردد بشأن تفاوضه مع المدير الفني لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خليلوزيتش، لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال إمام في تصريحات إذاعية: “أتعجب بشدة من هذه الأنباء، لم تحدث أي مفاوضات من جانبي مع المدير الفني لمنتخب المغرب”.

وأضاف: “كانت هناك مفاوضات في وقت سابق خلال فترة مونديال كأس العالم بروسيا، لكن حاليا لم ندخل في مفاوضات مع وحيد”.

وتابع: “نحترم تعاقد وحيد مع منتخب المغرب الشقيق، ولن ندخل في مفاوضات معه لبحث إمكانية ضمه”.

وختم: “المدرب البوسني سيقود المغرب في كأس العالم، وطموح أي مدير فني هو التدريب في أكبر محفل عالمي”.

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