بسبب أسعار المحروقات.. أرباب محطات الوقود يعتزمون الإضراب
أعلن أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن نيتهم خوض اضراب وطني شامل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأفاد بلاغ للجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذا الإضراب يأتي بسبب استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار امام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات الأزمة التي يمر منها القطاع حاليا.
وأضافت الجامعة، أنها دقت ناقوس الخطر من الارتفاع الغير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للاسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما اخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار.
وأضاف البلاغ، أن المحطة أضحت اليوم عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول، وهو ما دفع الجامعة لتسجيل استغرابها من استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم طلباتها المتكررة لعقد لقاء مع السيدة الوزيرة، داعية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات و الانكباب على حل للمشاكل .
أوضحت الهيئة عزمها مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، ومطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، والذي يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
7 تعليقات
في جميع المواد ليس المحروقات فقط عرفت زيادات صاروخية اصبح المواطن لا يستطيع تسديد كل هاته الزيادات لابد من النزول الى الشارع هذا هو الحل الوحيد والمقاطعة..
ارتفاع المحروقات في العالم كله ليس فقط في المغرب نتيجة الحرب الاكرانية والروسية ..
ايجاد حلول و مواكبة المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي اولوية الحكومة منذ تنصيبها ونحن نعيش ازمات وارتفاع صاروخي للاسعار..
نطلب من الحكومة إرجاع دعم المحروقات التي رفعته الحكومة السابقة التي كان بسببها ارتفاع عدد كبير من المواد الاساسية ومراقبة الشركات الموزعة وتحديد سعر المحروقات في محطات الوقود ..
حالة المواطن والظروف الصعبة التي يمر بها يجب عل الحكومة ان تراعي حالة المواطنين نظرا لقلة العمل وهزالة الرواتب حتى لا تصل البلاد الى مستوى اخطر مما نعيشه..
أزمة روسيا و اوكرانيا ليست لهما علاقة بالزيادة في الأسعار، ارتفاع الأسعار بدأ مند شهور وخاصة في المغرب منذ الإنتخابات الرئاسية .انقذوا المواطن من كثرة الزيادات…
لآ حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الى اين يتجه المغرب ..