سلطات الناظور تستعد لإعادة فتح معبر مليلية المحتل

2022-04-12 / 12:06 مساءً
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هبة بريس : وجدة

سخرت عمالة إقليم الناظور مختلف مصالحها، مساء الاثنين 11 أبريل الجاري، من أجل وضع الترتيبات الأخيرة لفتح معبر بني انصار/مليلية المحتلة يوم الخميس 14 ابريل الجاري حسب مصادر جد مطلعة.

وهذا، قامت السلطة المحلية بجماعة بني انصار، على إزالة الحواجز الخرسانية، وكذا مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف، إضافة إلى إصلاح الإنارة العمومية، وعلى المستوى الأمني والجمركي، تمت تعبئة العناصر الضرورية لتنظيم عملية المرور والمراقبة.

ومن المقرر أن يتم فتح المعبر الحدودي بشكل تدريجي، ليلة الأربعاء الخميس القادم، في حدود الساعة الثالثة صباحا، وحسب المصادر ذاتها، سيتم السماح بالعبور لحاملي بطائق الإقامة في مدينة مليليةالمحتلة وحاملي تأشيرة شينغن، والمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن السياح الأوروبيين.

كما أعطيت التعليمات لمختلف المصالح الأمنية والإدارة الترابية والجمارك من أجل الشروع في العودة التدريجية لحركة الأشخاص بالمعبر الحدودي، على أن يتم الاستمرار في تنزيل خطة إعادة حركة الأشخاص والبضائع للمعابر المؤدية إلى مليلية، خلال الأسابيع القادمة.

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