إحباط محاولة للهجرة السرية ضواحي طرفاية

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية، بين طرفاية وجماعة طاح الترابية خلال 48 ساعة الماضية، من إحباط محاولة للهجرة السرية حيث تمكنوا من إيقاف عدد من المرشحين للهجرة من جنسية مغربية وكذا إفريقية، كانوا في صدد محاولة الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى عبر قارب مطاطي.

وبناء على معطيات دقيقة، وفرتها المصالح الأمنية بطرفاية وأثناء عملية مسح وتمشيط للمنطقة، من طرف الدرك الملكي والسلطات المحلية قرب جماعة طاح، حيث تمكنوا من مباغتة 20 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة وهم في صدد الاستعداد للإبحار حيث تم إيقافهم وحجز القارب ومحرك قوي بالإضافة لمقتنيات خاصة ووسائل تستعمل في عمليات الهجرة السرية.

وتمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على سرية الدرك الملكي بمدينة طرفاية، وذلك قصد إجراء البحث والتحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول حيثيات العملية وكذا إتخاذ التدابير الصحية و القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

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