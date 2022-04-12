الصورة تعبيرية

إحباط محاولة للهجرة السرية ضواحي طرفاية

2022-04-12 / 10:53 صباحًا
0
هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع السلطات المحلية، بين طرفاية وجماعة طاح الترابية خلال 48 ساعة الماضية، من إحباط محاولة للهجرة السرية حيث تمكنوا من إيقاف عدد من المرشحين للهجرة من جنسية مغربية وكذا إفريقية، كانوا في صدد محاولة الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى عبر قارب مطاطي.

وبناء على معطيات دقيقة، وفرتها المصالح الأمنية بطرفاية وأثناء عملية مسح وتمشيط للمنطقة، من طرف الدرك الملكي والسلطات المحلية قرب جماعة طاح، حيث تمكنوا من مباغتة 20 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة وهم في صدد الاستعداد للإبحار حيث تم إيقافهم وحجز القارب ومحرك قوي بالإضافة لمقتنيات خاصة ووسائل تستعمل في عمليات الهجرة السرية.

وتمت إحالة المرشحين للهجرة السرية على سرية الدرك الملكي بمدينة طرفاية، وذلك قصد إجراء البحث والتحقيقات اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول حيثيات العملية وكذا إتخاذ التدابير الصحية و القانونية اللازمة بهذا الخصوص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السكوري: “الاستثمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة”

السكوري: “الاستثمار هو السبيل لخلق مناصب شغل قارة”

2022-04-12 / 12:18 مساءً
Photo of سلطات الناظور تستعد لإعادة فتح معبر مليلية المحتل

سلطات الناظور تستعد لإعادة فتح معبر مليلية المحتل

2022-04-12 / 12:06 مساءً
Photo of أمن العيون ينهي نشاط تجار مخدرات بعد كمين أطاح بيهم

أمن العيون ينهي نشاط تجار مخدرات بعد كمين أطاح…

2022-04-12 / 11:55 صباحًا
Photo of موزعو الغاز يعلنون التوقف عن التوزيع ليومين بجهة فاس مكناس

موزعو الغاز يعلنون التوقف عن التوزيع ليومين بجهة فاس…

2022-04-12 / 11:49 صباحًا
Photo of حاولا الهجرة إلى أوربا بوثائق مزورة.. توقيف جزائريين بمطار أكادير

حاولا الهجرة إلى أوربا بوثائق مزورة.. توقيف جزائريين بمطار…

2022-04-12 / 11:32 صباحًا
Photo of عمور: “الوزارة تشتغل على تكوين الصناع التقليدين لتحسين الإنتاج و التسويق”

عمور: “الوزارة تشتغل على تكوين الصناع التقليدين لتحسين الإنتاج…

2022-04-12 / 10:40 صباحًا
Photo of الأولى من نوعها بالمغرب.. إجراء عملية زرع كبد لفائدة ستينية بالرباط

الأولى من نوعها بالمغرب.. إجراء عملية زرع كبد لفائدة…

2022-04-12 / 9:39 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-12 / 7:00 صباحًا
Photo of استنفار درك أخفنير بعد أن لفظ البحر كمية من مخدر الشيرا

استنفار درك أخفنير بعد أن لفظ البحر كمية من…

2022-04-12 / 12:27 صباحًا
Photo of مراسلة على طاولة وزير الداخلية لحل المجلس الجماعي لصفرو.

مراسلة على طاولة وزير الداخلية لحل المجلس الجماعي لصفرو.

2022-04-11 / 11:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق