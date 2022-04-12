الأولى من نوعها بالمغرب.. إجراء عملية زرع كبد لفائدة ستينية بالرباط

2022-04-12 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس

تم إجراء بنجاح عملية زرع كبد من متبرع حي لفائدة مريضة عمرها 62 عاما بالمعهد الوطني للانكولوجيا في الرباط.

وذكر المعهد الوطني للانكولوجيا ، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بأول عملية جراحية من هذا النوع يتم إجراؤها بنجاح على الصعيد الوطني لسيدة تبلغ من العمر 62 عاما .

وأوضح المعهد أن الإعداد وتنفيذ وتتبع التدخلات الخاصة بعملية زرع ونقل الكبد المتبرع به أثناء هذه العملية الجراحية التي تم إجراؤها يوم 29 مارس الماضي، تم بشكل مشترك من قبل فرق طبية متعددة التخصصات بالمعهد الوطني للانكولوجيا ومستشفى بول بروس في فيلجويف (فرنسا) .

وعلى إثر هذه العملية الجراحية العالية الدقة التي استغرقت حوالي 12 ساعة، أشاد الفريق الطبي الفرنسي بجودة المعدات الطبية التي يتوفر عليها المعهد الوطني للانكولوجيا، والتي مكنت من تحقيق إنجازات هامة في مجال الصحة.

ويندرج هذا التعاون في إطار برنامج نقل الخبرة والتمكين في مجال زراعة الكبد يربط بين المراكز الاستشفائية المغربية والفرنسية.

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