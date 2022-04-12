نيكولا ساركوزي

ساركوزي: سأصوت لماكرون في الجولة الثانية

2022-04-12 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إنه سيصوت للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب ساركوزي على صفحته الخاصة على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “سأصوت لإيمانويل ماكرون لأنني أعتقد أن لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة، أصعب من أي وقت مضى”.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان – 23.15%.

ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.

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‫2 تعليقات

  1. لعبة سياسية إنتخابية تعود من جديد للرئيس ايمانويل ماكرون مرة ثانتة… وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ان يصوت لصالح ايمانويل ماكرون…

  2. أعتقد بروطوكول سياسي قام به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بادلائي صوته إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الجولة التانية لهذه الاستحقاقات الانتخابية..

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