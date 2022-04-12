ساركوزي: سأصوت لماكرون في الجولة الثانية

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إنه سيصوت للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وكتب ساركوزي على صفحته الخاصة على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “سأصوت لإيمانويل ماكرون لأنني أعتقد أن لديه الخبرة اللازمة في مواجهة أزمة دولية خطيرة، أصعب من أي وقت مضى”.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. وفقًا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل ماكرون على 27.84% من الأصوات، وزعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان – 23.15%.

ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.

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