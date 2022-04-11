الصديقي: نعمل على وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة لمخزون المواد الأساسية

2022-04-11 / 3:41 مساءً
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هبة بريس

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعكف حاليا على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وذلك تفعيلا للتوجهات الملكية السامية.

وأوضح صديقي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول « تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية » تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بإحداث فريق يعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذا المخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها لضمان « سيادة غذائية » فيما يخص هذه المنتجات.

وتتكون هذه المنتجات، حسب الوزير، من فئتين، تتعلق الأولى بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها وهي الحبوب والسكر وزيوت المائدة، فيما تهم الثانية المدخلات الفلاحية خاصة البذور والاسمدة الازوتية والمبيدات التي لا يتم انتاجها محليا.

وأفاد أنه في انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش وآليات تفعيله، قامت الوزارة بمبادرة مع وزارة المالية،اعتبارا من الشهر الجاري، بالتكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب، مشيرا إلى أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذي يغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفه حسب الظرفية وبتسييق مع المهنيين.

وخلص إلى القول « نحن أمام أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها، والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعية والتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة ».

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‫10 تعليقات

  2. الحكومة مسؤولة عن زيادة الاسعار ويتجلى هذا بكون ان المغرب يصدر الفوسفاط والذهب والاسماك على الحكومة بالقيام بتوازن الاسعار وتخفيظ في رسوم الجمارك. وليس توفير العرض..

  3. الله يلطف بنا ويرحمنا.ان هذه الظرفية التي تمر منها البلاد صعبة للغاية ويجب على ارباب الأسر التحلي بالصبر وحسن التدبير المنزلي والمعيشي حتى تمر الازمة بسلام ان شاء الله..

  4. المغاربة ما عليهم سوى الصبر في هذه الظروف ويتركوا السيارات ويمشوا على الأقدام أو الدراجات الهوائية أو النقل الحضري كما يفعلون شعوب أغنى منهم الشعوب الاروبية والاسيوية.

  7. المسؤولين الفاسدين في المغرب غدا يوم القيامة يقام العدل إن شاء الله وإلى الله المشتكى اللهم ان هذا لمنكر الحساب بالعدل قريب أمام الله عزوجل إن شاء الله ..

  8. نطالب الحكومة بدعم الفئات الهشة التي لم تجد ما تقتاته وليس توفير الطلب فالمواطن يعاني من كثرة الزيادات اللهم ارفع عنا البلاء ..

  9. الدول المتقدمة تحاسب الشركات ولا تتركها نفعل ما تشاء وتحترم دفتر التحملات وقد تجريها على أداء غرامة مالية خيالية لهذا تجد الشركات تخضع للقانون التنظيمي..

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