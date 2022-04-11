ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب يدعو الحكومة لإلغاء ضريبة المحروقات

2022-04-11 / 3:14 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

طالب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الحكومة بإلغاء الضريبة على المحروقات قصد تخفيف سعر بيعها للمواطنين بعد أن ارتفع ثمنها بمختلف محطات توزيع الوقود في الشهرين الأخيرين.

و خلال مداخلة له بالجلسة العمومية التي عقدت هذا اليوم بمجلس النواب، دعا البرلماني السنتيسي الحكومة لإلغاء الرسوم التي تفرضها على قطاع المحروقات باعتبارها تضاعف سعر البيع.

و أوضح رئيس الفريق الحركي النيابي أن وزارة الاقتصاد و المالية سبق و علقت الرسوم الجمركية على واردات عدد من المواد الغذائية خلال فترة الجائحة لتخفيض سعر بيعها للمغاربة.

و أضاف البرلماني الحركي بأن على الوزارة أن تسير في نفس الاتجاه فيما يتعلق بقطاع المحروقات كذلك، عبر تعليق الرسوم والضرائب ما دامت أسعار البيع الحالية تفوق بكثير القدرة الشرائية لأغلب فئات المجتمع المغربي.

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