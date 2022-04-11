ميناء الجزيرة الخضراء يعلن عن موعد أولى الرحلات البحرية إلى طنجة

2022-04-11 / 2:45 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

كشف ميناء الجزيرة الخضراء، اليوم الاثنين، عن موعد إعادة فتح حركة المرور البحرية بين المغرب واسبانيا.

وقال الميناء الإسباني عبر موقعه الرسمي، إن الرحلات البحرية بالنسبة للراجلين من وإلى ميناء طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء وكذا من وإلى ميناء طريفة، ستنطلق يوم غد الثلاثاء 12 أبريل الجاري .

وأعلنت السلطات المينائية بالجزيرة الخضراء ان الرحلات البحرية بالنسبة للسيارات ستنطلق يوم 18 أبريل الجاري ، داعيا المسافرين الى التواصل مع شركات الملاحة لمزيد من التفاصيل بخصوص مواقيت الرحلات .

والجمعة، دعت وزارة النقل المغربية شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط موانئ شمال البلاد، إلى استئناف أنشطتها التجارية، التي تربطها بالموانئ الإسبانية.

جاء ذلك في مراسلة لمديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل المغربية، دعت شركات النقل البحري في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، إلى مباشرة أنشطتها التجارية المتعلقة برحلات المسافرين.

أعلن المغرب وإسبانيا، في بيان مشترك إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية “مرحبا” الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج

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