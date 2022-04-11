السفارة السعودية بالرباط تشرف على توزيع “قفف رمضانية”

هبة بريس

تحت رعاية وإشراف سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، نظمت شركة (أكواباور) السعودية فرع المغرب، حملة خيرية تحت شعار (قافلة الخير) وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.

وقد قامت القافلة بتوزيع عدد من القفف الرمضانية تضم المواد الغذائية الرئيسية التي تستهلكها الأسر المغربية خلال هذا الشهر الفضيل، حيث استفادت من هذه الحملة عدة جمعيات خيرية في مدن الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، المحمدية، الدار البيضاء، الجديدة، آزرو، فاس ومراكش.

وتأتي هذه الحملة الخيرية في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يربط بينهما من وشائج إنسانية عميقة وأواصر تاريخية عريقة، كما تندرج الحملة أيضا ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة أكواباور فرع المغرب.

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