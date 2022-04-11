السكوري: معاهد التدبير المفوض تستفيد من مليار و400 سنتيم سنويا

2022-04-11 / 11:55 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن معاهد التدبير التفويض تستفيد من مليار و400 سنتيم سنويا لتوازن وتساعدها على التدبير.

وذكر السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن هذه المعاهد تتواجد بكل من مدن طنجة ووجدة ووارزازات.

وأضاف الوزير أن المعاهد المذكورة والتابعة لمؤسسة التكوين المهني، أنشأت قبل 10 سنوات وطاقتها الاستيعابية تصل إلى 1200 مقعد بيداغوجي، لافتا الى أهميتها في مجال التكوين في الطاقات المتجددة.

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