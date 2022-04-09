البوليساريو المعزولة تعلن تعليق جميع اتصالاتها مع اسبانيا

في اعتراف رسمي بالعزلة الدولية التي باتت تشهدها جبهة البوليساريو، قررت قيادة الرابوني تعليق جميع اتصالاتها باسبانيا ، وذلك بعد النكسة الدبلوماسية التي تلقتها الجبهة الانفصالية باعتراف حكومة سانشيز بواقعية وجدية المقترح المغربي الرامي الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا .

واعلنت الجبهة الانفصالية في “بيان الصدمة” انها تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنآى بنفسها عن ماقالت انه إستعمال القضية الصحراوية وحتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير حسب تعبيرها ..”

وفشلت جبهة البوليساريو في إيجاد الدعم الإقليمي، بالنظر إلى استمرارها في ترديد الخطاب نفسه الذي انتهت صلاحيته بنهاية الحرب الباردة، ما جعلها تتجرع الهزائم الدبلوماسية الواحدة تلو الاخرى .

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