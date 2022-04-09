الصورة للجسر الذي تم سرقته

الهند ..لصوص يسرقون جسرا حديديا يزن 500 طن والفرار به

2022-04-09 / 7:19 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تمكنت عصابة من سرقة جسر يبلغ وزنه ازيد من 500 طن بحسب ما اعلنت عنه الشرطة الهندية، اليوم السبت.

وقال بلاغ للشرطة الهندية أن أفراد عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية أوهموا خلالها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري.

وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار لوكالة “فرانس برس” إن اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري مشيرا إلى أن السارقين “أخذوا الخردة في عربة نقل كبيرة”.

وهذا الجسر المشيد قبل نصف قرن فوق قناة مائية، كان عرضة لعدة عمليات تقطيع وسرقة منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب قبل خمس سنوات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث الغريب الخميس لكن لم يُقبض على أي شخص في القضية حتى الآن.

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