أمن كلميم يداهم مقاهي الشيشة ويحجز عددا من قنينات النارجيلة

هبة بريس - اشعبان لحبيب

أفاد مصدر أمني ل هبة بريس، أن مصالح الأمن التابعة للمنطقة الإقليمية بمدينة كليميم، قامت في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بمداهمة مقاهي خاص بتدخين الشيشة، في أماكن وأحياء مختلفة، وذلك بشارع الحسن الثاني بمدينة كليميم، حيث تم توقيف أصحابها إضافة إلى التحقق من هوية مرتادي هذه المقاهي و إخضاعهم للتنقيط، فيما تم الإحتفاظ بصاحب أحد المقاهى رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة.

وتمت عملية مداهمة المقاهى، حسب ما أكدته ذات المصادر، من طرف عدد كبير من العناصر الأمنية، بالزي المدني والزي الرسمي، فيما حلت بعين المكان سيارات النجدة التابعة للشرطة العمومية.

والمصادر ذاتها أكدت، أنه خلال هذه العملية تمت مصادرة كمية من “المعسل” وعددا كبيرا من قنينات النارجيلة (الشيشة).

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