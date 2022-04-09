أمن شفشاون يوقف شخصين متورطين في إعداد المواد الكحولية وبيعها

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شفشاون على النيابة العامة المختصة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الكسر وحيازة وترويج المخدرات وإعداد وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وكان المشتبه فيهما قد أقدما على ارتكاب عمليات سرقة باستعمال الكسر من داخل السيارات بمدينة شفشاون، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف أحدهما وهو في حالة تلبس بحيازة جزء من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه الثاني وتوقيفه، فيما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل أحدهما عن حجز حاسوبين محمولين وأجهزة كهربائية وملابس متحصلة من عمليات السرقة، فضلا عن كيلوغرامين و200 غرام من مخدر الشيرا و20 لتر من مسكر ماء الحياة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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