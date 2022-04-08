الصورة تعبيرية

أمن مديونة يوقف 7 مشجعين كرويين تبادولوا العنف بينهم

2022-04-08 / 2:55 مساءً
0
هبة بريس

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة، مساء أمس الخميس 7 أبريل الجاري، عن توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم محسوبين على فصائل مشجعي أحد أندية كرة القدم، في التجمهر وتبادل العنف والرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بسيارة مستوقفة بالشارع العام بمنطقة تيط مليل، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من توقيف سبعة من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم العثور بحوزتهم على أربعة أدوات راضة وقناع حاجب للمعطيات التشخيصية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جثت متحللة تستنفر درك طرفاية

جثت متحللة تستنفر درك طرفاية

2022-04-08 / 4:44 مساءً
Photo of الفرقة الوطنية تحقق مع وزير سابق في قضايا صفقات مشبوهة

الفرقة الوطنية تحقق مع وزير سابق في قضايا صفقات…

2022-04-08 / 4:09 مساءً
Photo of أمن العيون يطيح بخمسيني بعد ضبط أختام مزورة بحوزته

أمن العيون يطيح بخمسيني بعد ضبط أختام مزورة بحوزته

2022-04-08 / 3:44 مساءً
Photo of المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم 26 توصية للحكومة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم 26 توصية للحكومة

2022-04-08 / 3:28 مساءً
Photo of تسجيل 82 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 82 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-08 / 3:17 مساءً
Photo of الحكم على “موثق أكادير” بخمس سنوات سجنا لفائدة مجموعة اقتصادية

الحكم على “موثق أكادير” بخمس سنوات سجنا لفائدة مجموعة…

2022-04-08 / 12:43 مساءً
Photo of السلطات تضبط 2550 مخالفة تهم الأسعار وجودة المنتجات الغذائية

السلطات تضبط 2550 مخالفة تهم الأسعار وجودة المنتجات الغذائية

2022-04-08 / 10:52 صباحًا
Photo of انطلاق عمل المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء

انطلاق عمل المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بالدار البيضاء

2022-04-08 / 10:40 صباحًا
Photo of التحقيق يتواصل في ملف “مول 63 مليار” و اعتقال مسؤول بنكي بارز

التحقيق يتواصل في ملف “مول 63 مليار” و اعتقال…

2022-04-08 / 10:20 صباحًا
Photo of “النقل”: إطلاق عملية الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها

“النقل”: إطلاق عملية الحصول على بطاقة السائق المهني أو…

2022-04-08 / 9:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق