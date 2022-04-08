السلطات تضبط 2550 مخالفة تهم الأسعار وجودة المنتجات الغذائية

هبة بريس

أفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن تدخلات اللجن المختلطة المحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان الى3 رمضان من الشهر المبارك ، أسفرت عن ضبط 2550 مخالفة.

وذكرت المديرية في بلاغ لها حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة المنعقد الأربعاء، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية، أن هذه المخالفات تشمل 514 كانت موضوع انذارات للمخالفين و2036 تم انجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

وتتوزع هذه المخالفات على 1030 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم اشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك؛و 347 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة؛ و 597 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية؛و 62 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة ».

كما مكنت هذه المراقبة التي همت 61321 نقطة بيع من حجز وإتلاف 100 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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