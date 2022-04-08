التحقيق يتواصل في ملف “مول 63 مليار” و اعتقال مسؤول بنكي بارز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ما تزال فصول محاكمة البرلماني الذي اشتهر إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” تسيل الكثير من المداد و ذلك بعد أن قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدخال الملف للمدوالة.

و موازاة مع ذلك، تتواصل التحقيقات الأمنية في هذا الملف الذي يبدو أنه سيسقط المزيد من الرؤوس في ظل تعدد الضحايا و بروز مشتكين جدد بين الفينة و الأخرى.

و تم توقيف مسؤول بنكي بارز يشتغل بالمجموعة البنكية التي رفع مجلس إدارتها بدوره شكاية ضد البرلماني السالف الذكر متهمة إياه بالنصب و الاحتيال و اختلاس مبالغ مالية مهمة.

التحقيقات أشارت لتورط عدد من مسؤولي البنك في هاته العملية و هو الأمر الذي أكده كذلك البرلماني الموقوف خلال التحقيق معه، حيث تم توقيف عدد من موظفي البنك الذين وردت أسماؤهم في التحقيق و كانوا يتلقون رشاوي ضخمة لتسهيل مأمورية شركات البرلماني في الحصول على قروض كبيرة دون ضمانات.

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