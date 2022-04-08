“النقل”: إطلاق عملية الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها

2022-04-08 / 9:40 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، أنها ستشرع في عملية تسجيل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني المزاولين والراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 08 أبريل الجاري وإلى غاية 30 يونيو 2022.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل التزاماتها المرتبطة بمجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني.

وأشارت إلى أن بطاقة السائق المهني تعتبر شهادة إلزامية لممارسة السياقة المهنية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدماته.

واعتبارا لأهمية هذا الورش، تهيب الوزارة بكافة سائقي سيارات الأجرة المعنيين الانخراط في هذه العملية، عبر إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب، مرفقا بالوثائق المبينة أسفله، مقابل وصل إيداع، مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المعنية.

والوثائق المطلوبة هي (2) صورتان تعريفيتان، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومستخرج من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر)، ونسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر، ونسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية، ونسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية.

وللاطلاع على لائحة مؤسسات التكوين المعنية بهذه العملية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة النقل واللوجيستيك www.transport.gov.ma.

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