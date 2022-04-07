الصورة تعبيرية

الحكومة: “بلادنا لا تنتج المحروقات والجميع يشتكي من نار غلائها”

2022-04-07 / 3:11 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الاتهامات الموجهة للحكومة ولقطاع الاقتصاد بشكل خاص، بالتهرب من مناقشة ارتفاع أسعار المحروقات بالبرلمان.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن الاجتماع المذكور تم تأجيله بطلب من الوزيرة الى يوم 13 أبريل بسبب التزامها بأنشطة أخرى في التاريخ السابق.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة لا تتهرب من هذا الموضوع وليس لديها أي مشكل في مناقشته، مسترسلا بالقول :”نحن لا ننتج المحروقات وجميع الدول اليوم تشتكي من نار ارتفاع أسعار هذه المواد”، لافتا أن الوزيرة ستناقش في جلستها بالبرلمان جميع المواضيع المتعلقة بمجال الطاقة من غاز وكهرباء ومحروقات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصديقي يشرف على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية

الصديقي يشرف على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء…

2022-04-07 / 3:20 مساءً
Photo of الحكومة عن ارتفاع الأسعار : “قلنا ليكوم المواد ستكون متوفرة لكن الأسعار سترتفع”

الحكومة عن ارتفاع الأسعار : “قلنا ليكوم المواد ستكون…

2022-04-07 / 3:08 مساءً
Photo of الحكومة: إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية صعب جدا

الحكومة: إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية صعب جدا

2022-04-07 / 2:43 مساءً
Photo of الحكومة: “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها”

الحكومة: “اللي كيمشي فشي طوموبيل يتحمل كلفتها”

2022-04-07 / 2:20 مساءً
Photo of التحقيق متواصل مع طبيب التجميل ومن معه والنيابة العامة توجه لهم تهما جديدة

التحقيق متواصل مع طبيب التجميل ومن معه والنيابة العامة…

2022-04-07 / 12:08 مساءً
Photo of البيضاء تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

البيضاء تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-07 / 11:57 صباحًا
Photo of أخنوش: قطاع الغابات يحقق أكثر من 9 ملايير درهم سنويا

أخنوش: قطاع الغابات يحقق أكثر من 9 ملايير درهم…

2022-04-07 / 11:00 صباحًا
Photo of التغطية الاجتماعية: تسجيل أزيد من 1,6 مليون من العمال غير الأجراء بCNSS

التغطية الاجتماعية: تسجيل أزيد من 1,6 مليون من العمال…

2022-04-07 / 10:14 صباحًا
Photo of أكادير.. توقيف طالب هدد أستاذة جامعية بالتصفية الجسدية

أكادير.. توقيف طالب هدد أستاذة جامعية بالتصفية الجسدية

2022-04-07 / 9:45 صباحًا
Photo of وفاة 28 حالة من كل 100 ألف نسمة بسبب تلوث الهواء بالمغرب

وفاة 28 حالة من كل 100 ألف نسمة بسبب…

2022-04-07 / 9:39 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق