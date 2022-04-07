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أكادير.. توقيف طالب هدد أستاذة جامعية بالتصفية الجسدية

2022-04-07 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، الأربعاء 06 أبريل الجاري، من توقيف طالب جامعي يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك لاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالمس بالسلامة الجسدية للأشخاص بواسطة الأنظمة المعلوماتية.

وحسب المعلوماتية الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيه على خلفية شكاية بالتهديد بالقتل تقدمت بها مواطنة أجنبية، تعمل أستاذة بمؤسسة جامعية بمدينة أكادير في إطار برنامج للتعاون الثقافي الدولي، وذلك بعدما تلقت رسالة إلكترونية من المشتبه الذي يتابع تعليمه الجامعي بنفس الجامعة، يهدد فيها بالتصفية الجسدية في حق النساء.

الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمنزله بمدينة تارودانت، كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة، يجري إخضاعها حاليا لخبرات تقنية من أجل تحديد المحتوى الرقمي المخزن بها.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن أسباب وخلفيات توجيه هذه التهديدات، والتحقق من مدى جديتها.

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