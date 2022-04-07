السجن المؤبد لرئيس بوركينافاسو السابق

هبة بريس - وكالات

قضت محكمة بوركينا فاسو العسكرية بسجن الرئيس السابق، بليز كومباوري مدى الحياة للتواطؤ في قتل سابقه توماس سانكارا عام 1987 ولتقويض أمن الدولة.

حوكمكومباوري غيابيا، إذ أنه انتقل إلى المنفى في كوت ديفوار منذ أطيح به من الحكم عام 2014.

وحكم على الذراع الأيمن لكومباوري أيضا غيلبير ديندييه ورئيس الاستخبارات السابق توسما ياسينتي كافاندو بالسجن مدى الحياة. يقضي ديندييه بالفعل عقوبة السجن للشروع في الانقلاب على الحكم عام 2015، لكن كافاندو مازال طليقا.

ووجهت اتهامات لأربعة عشر شخصا بقتل سانكارا في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر.

وأدين 8 أشخاص آخرين في مجموعة من التهم منها الإدلاء بشهادات كاذبة والتواطؤ لتقويض أمن الدولة.

وتمت تبرئة ثلاثة أشخاص من بينهم طبيب متهم بتزوير شهادة وفاة سانكارا للزعم بأنه توفي لأسباب طبيعية.

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