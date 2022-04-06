أحداث كلية مارتيل.. الأمن يبحث عن هوية المتورطين

2022-04-06 / 4:53 مساءً
0
هبة بريس - تطوان

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب أعمال العنف المتبادل بين مجموعة من الطلبة داخل مؤسسة جامعية بمدينة مرتيل.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع محتويات رقمية تظهر تبادل مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصائل طلابية للعنف باستعمال أدوات راضة وحادة داخل إحدى المؤسسات الجامعية بمدينة “مرتيل”، حيث بادرت بإشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الأفعال الإجرامية والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي لتوقيف المتورطين فيها.

وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، تعكف حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية على القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية، المدعومة بالخبرات التقنية، من أجل تحديد هوية المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وحصر أسبابها وخلفياتها، وذلك في أفق توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجبهة الاجتماعية تندد بموجة الغلاء غير المسبوقة

الجبهة الاجتماعية تندد بموجة الغلاء غير المسبوقة

2022-04-06 / 5:26 مساءً
Photo of عدم توصل آلاف المغاربة ببطاقات راميد يجر آيت طالب للمساءلة

عدم توصل آلاف المغاربة ببطاقات راميد يجر آيت طالب…

2022-04-06 / 5:14 مساءً
Photo of وجدة.. لقاء جهوي تشاوري لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان

وجدة.. لقاء جهوي تشاوري لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان

2022-04-06 / 4:48 مساءً
Photo of 25 سنة سجنا نافذا لزوجة تواطأت مع قاتلي زوجها بالحاجب

25 سنة سجنا نافذا لزوجة تواطأت مع قاتلي زوجها…

2022-04-06 / 4:40 مساءً
Photo of طنجة.. سيدة تستنفر موكب وزير الصحة لنقل “تظلمها” مرددة: “عندك يشدوني البوليس “

طنجة.. سيدة تستنفر موكب وزير الصحة لنقل “تظلمها” مرددة:…

2022-04-06 / 4:23 مساءً
Photo of تخصيص 150 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تخصيص 150 مليون درهم لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

2022-04-06 / 4:06 مساءً
Photo of العرائش ..الدرك الملكي يواصل التحقيق في حادثة سقوط طائرة “مشبوهة”

العرائش ..الدرك الملكي يواصل التحقيق في حادثة سقوط طائرة…

2022-04-06 / 3:50 مساءً
Photo of تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

تسجيل 70 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-06 / 3:22 مساءً
Photo of قناة السادسة ترفع وتيرة بثها إلى 24 ساعة يوميا

قناة السادسة ترفع وتيرة بثها إلى 24 ساعة يوميا

2022-04-06 / 2:13 مساءً
Photo of تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة…

2022-04-06 / 12:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق