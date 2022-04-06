تيط مليل تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-04-06 / 12:31 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– تيط مليل: 37 ملم

– تطوان: 30 ملم

– الدار البيضاء : 24 ملم – شفشاون : 22 ملم – طنجة، النواصر : 20 ملم – الرباط-سلا، بنسليمان: 17 ملم – المحمدية : 16 ملم – إفران : 15 ملم – الناظور : 10 ملم – سطات، الجديدة، آسفي : 8 ملم – القنيطرة، خريبكة، الرباط المدينة: 7 ملم – العرائش : 6 ملم – الصويرة-المطار: 5 ملم – سيدي سليمان، تازة : 2 ملم – مكناس، بن جرير، الصويرة الميناء: 1 ملم – وجدة، الحسيمة، فاس، تاوريرت، مراكش، بني ملال: أقل من ملمتر .

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