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الصورة من الارشيف

المفوضية الأوروبية: سنفرض المزيد من العقوبات على روسيا

2022-04-06 / 10:34 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض المزيد من العقوبات على روسيا بجانب الحزمة الأخيرة التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، من المرجح أن تشمل إجراءات ضد واردات النفط الروسي.

وقالت للبرلمان الأوروبي في عرض لأحدث حزمة عقوبات تشمل حظر شراء الفحم الروسي “هذه العقوبات لن تكون عقوباتنا الأخيرة”.

وتابعت “علينا الآن أن ننظر في النفط والعائدات التي تحصل عليها روسيا من الوقود الأحفوري”.

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