تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس الأربعاء.. أجواء باردة وزخات مطرية بهذه المناطق

2022-04-06 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاربعاء، نزول أمطار أو زخات بكل من أقصى الشمال الغربي، وغرب الواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية للمحيط الأطلسي، والريف، والسايس و الأطلس المتوسط. كما ستنزل قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة و متفرقة في ما تبقى من المناطق الشمالية ومناطق الأطلس، ووسط البلاد، وشرق الواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من الأطلس، والريف، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع تساقط ثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط و الريف.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محليا بكل من مناطق طنجة، والريف، والسايس، وشمال المنطقة الشرقية وأقصى جنوب الساحل الأطلسي، مع تناثر حبات من الغبار بأقصى جنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، والهضاب العليا الشرقية و هضبة الفوسفاط، وما بين 08 و 15 درجة بالواجهة المتوسطية و السهول الشمالية و الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد و شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 14 و 19 درجة بباقي أرجاء المملكة.

كما ستعرف درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا طفيفا فوق غالبية أنحاء البلاد. أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان وسيصبح محليا قليل الهيجان إلى هائج صباحا ما بيم رأس سبارتيل والجرف.

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