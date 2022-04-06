مرة أخرى.. السلطات تحذر من خطورة تداول عملة “البيتكوين”

2022-04-06 / 9:52 صباحًا
1
هبة بريس

ذكرت السلطات أنه بالرغم من التنبيهات السابقة بخصوص المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية مثل البيتكوين، فقد تمت معاينة استمرار بعض الأشخاص الماديين والمعنويين في استخدام هذا النوع من العمليات.

وذكر بلاغ لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ومكتب الصرف، أن الأمر يتعلق مع ذلك، بنشاط غير مقنن ويتسم بنوع كبير من التقلب مما يتسبب في غياب أي حماية بالنسبة للمستهلك، خاصة وأن هذا النظام يتميز بجاذبيته وسهولة استخدامه.

ويتعلق الأمر أيضا بمسطرة يمكن استعمالها لأغراض غير مشروعة، وخاصة تبييض رؤوس الأموال أو تمويل أنشطة إجرامية.

وتحث السلطات المالية الأشخاص المعنيين على الالتزام التام بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان، بالنظر لكون بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل كمؤسستين للتقنين، ومكتب الصرف، تحظر استعمال مثل هذه المساطر وذلك حماية للمواطن ضد أي انحراف ذي طابع قانوني أو خسائر مالية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of التقدم والاشتراكية يطالب شركات المحروقات بتفعيل مبدأ التضامن الوطني

التقدم والاشتراكية يطالب شركات المحروقات بتفعيل مبدأ التضامن الوطني

2022-04-05 / 10:29 مساءً
Photo of مسؤولة : قفة رمضان ..مبادرة تضامنية قوية لفائدة الساكنة المعوزة

مسؤولة : قفة رمضان ..مبادرة تضامنية قوية لفائدة الساكنة…

2022-04-05 / 7:45 مساءً
Photo of روسيا تبحث مع المغرب “طرق جديدة” في التعاملات المالية

روسيا تبحث مع المغرب “طرق جديدة” في التعاملات المالية

2022-04-04 / 5:38 مساءً
Photo of بنك المغرب: النشاط الصناعي يسجل تحسنا ملحوظا

بنك المغرب: النشاط الصناعي يسجل تحسنا ملحوظا

2022-04-04 / 10:35 صباحًا
Photo of تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك تصل الى 779.7 مليار درهم

تقرير: ودائع الأسر المغربية بالبنوك تصل الى 779.7 مليار…

2022-04-04 / 9:50 صباحًا
Photo of الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 1.7 مليار درهم خلال 2022.

الجماعات الترابية تحقق فائضا بقيمة 1.7 مليار درهم خلال…

2022-04-03 / 7:44 مساءً
Photo of بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

بنك المغرب يعلن تحسن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار

2022-04-03 / 3:16 مساءً
Photo of بنسودة: يتعين القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية

بنسودة: يتعين القيام بتقييم مرحلي للنظام الضريبي للجماعات الترابية

2022-04-03 / 1:35 مساءً
Photo of السكوري: الدينامية الصناعية بالمغرب استثناء على المستوى الدولي

السكوري: الدينامية الصناعية بالمغرب استثناء على المستوى الدولي

2022-04-02 / 12:02 مساءً
Photo of تقرير: تمركز قرابة 30,7% من المقاولات المصرح بها بجهة البيضاء سطات

تقرير: تمركز قرابة 30,7% من المقاولات المصرح بها بجهة…

2022-04-02 / 10:57 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق