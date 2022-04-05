المحامون يسلطون الضوء على دولة الحق والقانون في ظل جائحة كوفيد

2022-04-05 / 3:49 مساءً
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هبة بريس ـ متابعة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة مؤخرا بشراكة مع هيئة المحامين بمحاكم الاستئناف بأكادير و العيون وكلميم، ندوة وطنية حول موضوع دولة الحق والقانون في ظل جائحة كوفيد 19.

الندوة و وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، احتضنها المركب الإداري لهيئة المحامين بأكادير، و تدارست المشاركات والمشاركين في أشغال هذا اللقاء عددا من المحاور منها الحق في محاكمة عادلة عبر نموذج المحاكمة عن بعد في زمن كوفيد.

كما ناقش المتداخلون في الندوة موضوع الحريات العامة عبر الحق في التنظيم والحق في التعبير، فضلا على الحق في الدفاع ووضعية المحاماة والمحامين، مع التطرق لمحور الحقوق الثقافية والتعبيرات الفنية، و الحقوق المدنية والسياسية والممارسة الديمقراطية، بالإضافة للحق في الهجرة واللجوء ووضعية المهاجرين.

هذا و تم تظيم هذه الندوة الوطنية في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين، وتخليدا لأيام أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، وكذا بمناسبة مرور سنتين على إعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

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