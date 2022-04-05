قرعة الأبطال الإفريقية تسفر عن مواجهات نارية للرجاء و الوداد

2022-04-05 / 2:13 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أجريت ظهر اليوم قرعة منافسات عصبة الأبطال الإفريقية بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تعرف ناديي الرجاء و الوداد الرياضيين على منافسيهم بدور الربع من المنافسة القارية.

و سيحل الرجاء ضيفا على فريق الأهلي المصري في مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، فيما سيستقبل النسور رفاق بدر بانون بمركب محمد الخامس في مباراة الإياب عن دور ربع “التشامبيونس ليغ” الإفريقية.

أما نادي الوداد، فقد أوقعته القرعة في مواجهة شبه محلية ستجمعه بشباب بلوزداد الجزائري، علما أن مباراة الذهاب ستكون بالجزائر فيما لقاء العودة سيجرى بالدار البيضاء.

في الوقت ذاته، سيواجه نادي وفاق سطيف الجزائري نظيره الترجي الرياضي التونسي، فيما بيترو أتلتيكو الأنغولي سيواجه ماميلودي صان داونز الجنوب أفريقي.

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