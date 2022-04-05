سدود سوس تحقق حقينة جيدة بلغت 146 مليون متر مكعب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ساهمت التساقطات المطرية خلال شهري مارس والاسبوع الاول من أبريل، في إرتفاع نسبة ملء السدود الواقعة بجهة سوس ماسة، مسجلة مخزونا مائيا يصل مجموعه إلى 145 مليون متر مكعب .

فقد سجلت جل السدود المتواجدة بجهة سوس ماسة تحسنا في حقينتها بفضل التساقطات المطرية الأخيرة بحسب نشرة وزارة التجهيز والماء.

وهكذا سجل سد عبد المومن بإقليم تارودانت، معدل ملء وصل إلى 17 في المائة بمخزون مائي ناهز 33.7 مليون متر مكعب، وبلغت حقينة سد إمي الخنك 9.56 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 106.23 في المائة. أما سد أولوز فبلغت حقينته 56.7 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 89 في المائة. وبلغ المخزون المائي لسد المختار السوسي 39.8 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 39.79 في المائة.

وسجل سد أهل سوس 4.5 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 114 في المائة، وبلغت حقينة سد يوسف ابن تاشفين، 80.73 مليون متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 27.08 في المائة. أما سد مولاي عبد الله، فسجل معدل ملء بنسبة 29 في المائة بمخزون مائي يصل إلى 32.23 مليون متر مكعب.

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