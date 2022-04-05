بسبب الفيضانات.. أضرار مادية وخيمة لمواطنين و تجار بتطوان

2022-04-05 / 10:56 صباحًا
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نجلاء مزيان: هبة بريس

شهدت أزقة و شوارع عمالتي تطوان و مضيق- فنيدق ليلة أمس الإثنين، سيولا غزيرة من المياه بسبب التساقطات المطرية المهمة.

و أسفرت هذه التساقطات عن شل حركة السير و الجولان في مجموعة من الأحياء، كما ألحقت أضرارا بالعديد من البنايات و المحلات التجارية و كذا السيارات التي غمرتها مياه الأمطار.

و كانت أبرز هذه الأحياء : عين ملول وسانية الرمل والرمانة، وحي البئر، وحي الإشارة، ولامبيكا، وحي السدراوية وغيرها من شوارع تطوان، و حي الديزة بمرتيل.

و لم تحدّد بعدُ الخسائر المادية الإجمالية التي لحقت العمالتين، نتيجة الفيضانات التي أصابت عددا من مناطقهما، خاصة بعد غمر المياه للعديد من المحلات التجارية و إلحاق الضرر بالسيارات المتواجدة في الأحياء المذكورة.

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