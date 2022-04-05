طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس ممطر بالواجهة المتوسطية، والريف ومرتفعات الأطلس، والسهول الشمالية الوسطى، والمنطقة الشرقية.

وستسجل تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، كما ستهب رياح قوية نوعا ما بالسهول الشمالية والوسطى، وبالأطلس وبالواجهة المتوسطية.

وسيكون الطقس باردا نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 01 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وبهضاب الفوسفاط ووالماس وملوية، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسهول الغربية للأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية، فيما ستتراوح ما بين 11 و16 درجة بباقي المناطق.

أما رجات الحرارة خلال النهار فستعرف بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين أصيلا والدار البيضاء، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول سواحل المحيط.

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