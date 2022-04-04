مركزا تحاقن الدم بتطوان وفاس يحصلان على “شهادة ISO9001”

2022-04-04 / 4:35 مساءً
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هبة بريس

تمكن كل من المركز الجهوي لتحاقن الدم بتطوان، والمركز الجهوي لتحاقن الدم بفاس من اجتياز بنجاح التدقيق المتعلق بنيل شهادة ISO9001 (نظام إدارة الجودة).

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن المركزين معا انضافا بذلك إلى المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط الذي سبق له أن حصل على شهادة ISO9001 لنظام إدارة الجودة سنة 2015، وتمكن سنة 2022 من استيفاء المعايير ونيل نفس الشهادة للمرة الثانية من شركة ألمانية معترف بها.

وأضاف البلاغ أن هذا التتويج يأتي في إطار انخراط المركز الوطني لتحاقن الدم في سياسة تحسين الجودة لتأمين الحصول على مشتقات آمنة للدم وفعالة، وذلك بفضل جهود موظفي المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، التي أصبحت مؤسسة ذات مصداقية معترف بها من قبل الشركاء الوطنيين والدوليين.

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