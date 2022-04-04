بسبب “الصفعة” …نيتفليكس توقف عمل لويل سميث

هبة بريس: القسم الفني

أسفرت قضية الصفعة المثيرة للجدل عن نتائج وخيمة بالنسبة للنجم الأمريكي ويل سميث، حيث ظهرت بوادر العديد من الورطات التي قد تؤرق مستقبله المهني.

وينتظر الفنان “ويل سميث” نتائج تحقيق أكاديمية العلوم والفنون المنظمة لجائزة الأوسكار، بعد تقديم استقالته منها على وقع الأزمة التي حدثت بعد صفعه مقدم الحفل “كريس روك” أمام الملايين من المشاهدين على الهواء مباشرة.

وأتت هذه الصفعة، بعد أن مزح الأخير مع زوجته “جادا بينكت سميث” وسخر من حلق شعرها رغم أنها مريضة بداء الثعلبة.

وأفاد ديفيد روبين، رئيس الأكاديمية، في بيان رسمي، أنه تم قبول استقالة ويل سميث على الفور، بعد تلقيهم الاستقالة، موضحًا أنهم سيواصلون الإجراءات التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل/ نيسان.

ومن جانبها أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، أن النجم ويل سميث يواجه أزمة جديدة كرد فعل على خلفية الصفعة خلال حفل الجوائز التي حصل فيها على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه الملك ريتشارد.

وعلى ضوء ذلك، قررت شركة Netflix المنتجة لفيلمه الجديد Fast and loose، إيقاف العمل وتعليق التصوير، فيما اعتذر مخرج العمل ديفيد ليتش، عن إخراج الفيلم، اعتراضّا على تصرف ويل سميث في حفل الأوسكار.

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