بسبب “الصفعة” …نيتفليكس توقف عمل لويل سميث

2022-04-04 / 4:25 مساءً
0
هبة بريس: القسم الفني

أسفرت قضية الصفعة المثيرة للجدل عن نتائج وخيمة بالنسبة للنجم الأمريكي ويل سميث، حيث ظهرت بوادر العديد من الورطات التي قد تؤرق مستقبله المهني.

وينتظر الفنان “ويل سميث” نتائج تحقيق أكاديمية العلوم والفنون المنظمة لجائزة الأوسكار، بعد تقديم استقالته منها على وقع الأزمة التي حدثت بعد صفعه مقدم الحفل “كريس روك” أمام الملايين من المشاهدين على الهواء مباشرة.

وأتت هذه الصفعة، بعد أن مزح الأخير مع زوجته “جادا بينكت سميث” وسخر من حلق شعرها رغم أنها مريضة بداء الثعلبة.

وأفاد ديفيد روبين، رئيس الأكاديمية، في بيان رسمي، أنه تم قبول استقالة ويل سميث على الفور، بعد تلقيهم الاستقالة، موضحًا أنهم سيواصلون الإجراءات التأديبية ضد سميث لانتهاكه معايير السلوك، قبل اجتماع مجلس الإدارة القادم المقرر عقده في 18 أبريل/ نيسان.

ومن جانبها أعلنت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، أن النجم ويل سميث يواجه أزمة جديدة كرد فعل على خلفية الصفعة خلال حفل الجوائز التي حصل فيها على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه الملك ريتشارد.

وعلى ضوء ذلك، قررت شركة Netflix المنتجة لفيلمه الجديد Fast and loose، إيقاف العمل وتعليق التصوير، فيما اعتذر مخرج العمل ديفيد ليتش، عن إخراج الفيلم، اعتراضّا على تصرف ويل سميث في حفل الأوسكار.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيفي عبده :” شكيرا تعلمت الرقص من أسطواناتي”

فيفي عبده :” شكيرا تعلمت الرقص من أسطواناتي”

2022-04-04 / 5:05 مساءً
Photo of التوبة”.. سعد لمجرد يروج لعمله الديني

التوبة”.. سعد لمجرد يروج لعمله الديني

2022-04-04 / 5:01 مساءً
Photo of الفنانة رشيدة الحراق في غرفة الإنعاش

الفنانة رشيدة الحراق في غرفة الإنعاش

2022-04-02 / 6:35 مساءً
Photo of بسبب تصريحاتها الصادمة عن الحجاب.. بيرين سات تتعرض لهجوم حاد

بسبب تصريحاتها الصادمة عن الحجاب.. بيرين سات تتعرض لهجوم…

2022-04-02 / 4:48 مساءً
Photo of لأول مرة…تامر حسني يطرح “رمضان كريم” بمشاركة أبنائه الثلاث

لأول مرة…تامر حسني يطرح “رمضان كريم” بمشاركة أبنائه الثلاث

2022-04-02 / 3:32 مساءً
Photo of ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية جوائز الأوسكار

ويل سميث يعلن استقالته من أكاديمية جوائز الأوسكار

2022-04-01 / 11:34 مساءً
Photo of تضرر 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

تضرر 53 موقعا ثقافيا في أوكرانيا منذ بدء الغزو…

2022-04-01 / 8:36 مساءً
Photo of خاص.. مسلم يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في “ولاد الدرب

خاص.. مسلم يكشف لهبة بريس تفاصيل مشاركته في “ولاد…

2022-04-01 / 8:19 مساءً
Photo of رغم وفاته منذ 12 سنة .. أغنية لمايكل جاكسون تحقق 900 مليون مشاهدة

رغم وفاته منذ 12 سنة .. أغنية لمايكل جاكسون…

2022-03-31 / 4:12 مساءً
Photo of صفعة ويل سميت”.. أكاديمية الأوسكار تكشف عن إجراءاتها

صفعة ويل سميت”.. أكاديمية الأوسكار تكشف عن إجراءاتها

2022-03-30 / 10:23 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق