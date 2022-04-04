خلافات مهنية تدفع أصحاب الطاكسيات بالبيضاء للتراجع عن رفع أسعار التنقل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خلافات حادة شهدتها النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء بعدما قرر البعض منها بشكل انفرادي الرفع من سعر التنقل على المواطنين بسبب ما اعتبروه غلاء أسعار المحروقات و عدم استجابة الحكومة لمطالبهم الخاصة بالدعم الذي أقرته لمهنيي القطاع.

و في الوقت الذي رفع فيه بعض أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم سعر التنقل في بعض الخطوط، فضل البعض الآخر الاحتفاظ بنفس التسعيرة في انتظار ما ستستفر عنه قادم الأيام.

هذا الأمر، دفع عددا من المواطنين للتنقل مع سيارات الأجرة التي احتفظت بالتسعيرة المعتمدة و رفض ركوب “الطاكسيات” التي رفعت السعر، و هو ما جعل الخلافات تصل مستوياتها القصوى بين المهنيين بعضهم البعض من جهة، و بين السائقين و المواطنين من جهة ثانية.

في مقابل ذلك، تدخلت التنظيمات المهنية الممثلة لأصحاب سيارات الأجرة البيضاء بالعاصمة الاقتصادية في محاولة منها لرأب الصدع بين المهنيين ليتقرر الاحتفاظ بالتسعيرة العادية بجميع الطاكسيات في انتظار جلسات الحوار مع الحكومة.

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