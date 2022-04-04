“ثعبان بقيمة 400 درهم” يستنفر رجال الوقاية والأمن بمراكش

هبة بريس - مراكش

خلف اختفاء ثعبان يوم أمس السبت استنفاراً خاصا بالدائرة الخامسة للشرطة بمدينة مراكش، وكذا مصالح الوقاية المدنية، قبل أن يتم العثور عليه صبيحة اليوم الأحد فاتح رمضان.

وحسب مصادر جريدة “هبة بريس” فإن الثعبان المختفي تم شراؤه من طرف سائحين بساحة جامع الفنا بمبلغ قُدر ب 400 درهم، من شخص يتواجد بعين المكان والذي تم توقيفه للتحقيق معه.

واسترسلت ذات المصادر، على أن السائحين قاموا بوضع الثعبان داخل صندوق سيارتهما التي تتواجد أمام فندق قريب من ساحة جامع الفناء حيث يقيمان، و بعد رجوعهما تفاجئا بغياب الثعبان وهو الأمر الذي استنفر المصالح الأمنية بعد تبليغ السائحين عن الواقعة.

هذا وانتهت الواقعة بعثور السائحين على الثعبان بمحرك السيارة.

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