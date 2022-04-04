بسبب أسعار المحروقات.. مهنيو نقل البضائع يخوضون إضرابا مفتوحا

هبة بريس - الرباط

أعلن مهنيو نقل البضائع بالمغرب عزمهم الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 06 أبريل الجاري، وذلك احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وذكرت الجامعة الوطنية للنقل متعددة الوسائط، في بلاغ لها، أن ارتفاع أسعار المحروقات له انعكاس جلي على تكلفة النقل، بالشكل الذي أصبح يهدد المقاولة النقلية الوطنية ويخل بتنافسيتها وبمدى قدرتها ‎على الاستمرار.

واعتبرت الجامعة أن الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة للمهنيين إجراء حكومي يطبعه الكثير من القصور، بشكل يجعل منه غير قادر على التخفيف من معاناة المقاولة النقل، مشيرة إلى أن المقاولة النقلية أصبحت غير قادرة على تغطية أعبائها المالية، بفعل التهام ارتفاع التكلفة الطاقية لهامش الربح عندها، مما أضحت معه معظم هذه المقاولات مهددة بالإفلاس.

‎هذا وطالبت الجامعة، بضرورة الإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي خاص بمؤشر الگازوال يهدف إلى تقنين تقلبات سعره (indexation)، وكذا إيجاد حلول عملية لمشكلة سداد الأقساط المتربة عن القروض والإيجار، بما يراعي الوضعية الراهنة للمقاولة التقلية، وكذا تحديد التكلفة المرجعية والگازوال المهني.

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