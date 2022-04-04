مع دخول شهر رمضان.. أسعار الخضر ترتفع بشكل صاروخي

2022-04-04 / 9:39 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تزامنا ودخول شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار الخضر ارتفاعا صاروخيا بمعظم مدن المملكة.

وحسب جولة قامت بها هبة بريس، فعدد من أسواق المملكة، فقد عرفت أسعار الخضر الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلى الماضية.

وفي هذا الصدد، فقد بلغ متوسط سعر الطماطم بين 8 و11 درهما، وبلغ متوسط سعر البصل بين 8 و 10 دراهم، وبلغ متوسط سعر البطاطس بين 4 و6 دراهم، فيما ارتفع سعر الفلفل ووصل الى 15 درهما في بعض المدن.

وعبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات التي تتزامن والشهر الكريم الذي يعرف إقبالا واسعا على اقتناء عدد من المنتجات الغذائية.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وضبط الأسعار، لوضع حد للمضاربين وكذا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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‫6 تعليقات

  2. أي انخفاض تتحدثون عنه ؛ لم يتغير ؛ الاسعار لازالت مرتفعة جدا جدا جدا والفقير يموت ولا أحدا يراعي للقدرة الشرائية وتزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك وهذا الشهر المبارك يتطلب الاستهلاك بوفرة.

  3. يقول تعالى في كتابه الكريم ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون…)صدق الله العظيم . يعني اتقوا الله وراعوا للأخرة ؛ الدنيا فانية…

  4. الكل ساروخي ضرب جيوب المواطنين وبالاخص الطبقة الفقيرة والكادحة التي تدهورت حالتها المعيشية الصعبة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم لا يشعرون بالفقير الذي طالما عانى من متاعب الحياة ومتطلباتها الصعبة وبالاخص ونحن في هذآ الشهر المبارك شهر رمضان المبارك…

  6. ذهبت إلى السوق في الأمس لاشتري الخضر وبعض الفواكه وللاسف الشديد وجدت ارتفاع ساروخي .. كيلوغرام طماطم ب8دراهم ونحن المغاربة معروفين ب(الحريرة) إذن اي حريرة يستعملها الفقير وبها يتمعش بطنه فكيف يعقل ان المسكين يتخبط في صعوبة الحياة ولقمة العيش ولن يجد حتى كيلوغرام طماطم لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ورجعت من السوق وقفتي فارغة…

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