مع دخول شهر رمضان.. أسعار الخضر ترتفع بشكل صاروخي

هبة بريس - الرباط

تزامنا ودخول شهر رمضان الكريم، سجلت أسعار الخضر ارتفاعا صاروخيا بمعظم مدن المملكة.

وحسب جولة قامت بها هبة بريس، فعدد من أسواق المملكة، فقد عرفت أسعار الخضر الأساسية ارتفاعا ملحوظا خلال الساعات القليلى الماضية.

وفي هذا الصدد، فقد بلغ متوسط سعر الطماطم بين 8 و11 درهما، وبلغ متوسط سعر البصل بين 8 و 10 دراهم، وبلغ متوسط سعر البطاطس بين 4 و6 دراهم، فيما ارتفع سعر الفلفل ووصل الى 15 درهما في بعض المدن.

وعبر مواطنون عن سخطهم من هذه الارتفاعات التي تتزامن والشهر الكريم الذي يعرف إقبالا واسعا على اقتناء عدد من المنتجات الغذائية.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بالتدخل وضبط الأسعار، لوضع حد للمضاربين وكذا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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