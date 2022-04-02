مفتي : الصوم قد يكون حراما إذا هدد حياة الصائم أو قربه من الموت

2022-04-02 / 11:06 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

كشف شوقي علام، مفتي مصر، عن الحالات التي يكون فيها صيام المؤمن في شهر رمضان حرام شرعا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض المصاب بمرض السكر وحذره الطبيب من الصوم حتى لا يدخل في غيبوبة، حينها يجب عليه الفطر.

وأشار شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أن الصوم يصبح حراما على المؤمن في حال كون الصيام يهدد حياة المريض أو يقربه من الموت.

ووجه شوقي علام، رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم قائلا: تلك كبيرة من الكبائر وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك».

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برقية تهنئة من الرئيس الغابوني للملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

برقية تهنئة من الرئيس الغابوني للملك بمناسبة حلول شهر…

2022-04-02 / 8:17 مساءً
Photo of أسرة “هبة بريس” تهنئ زوارها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

أسرة “هبة بريس” تهنئ زوارها بمناسبة حلول شهر رمضان…

2022-04-02 / 7:27 مساءً
Photo of رئيس جيبوتي يهنئ الملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

رئيس جيبوتي يهنئ الملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

2022-04-02 / 6:39 مساءً
Photo of المغرب يمنح مجموعة من نسخ المصحف الشريف للجالية المسلمة بالغابون

المغرب يمنح مجموعة من نسخ المصحف الشريف للجالية المسلمة…

2022-04-02 / 11:28 صباحًا
Photo of بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد الحرام

بعد رفع الإجراءات الاحترازية.. إقامة أول صلاة تراويح بالمسجد…

2022-04-02 / 10:06 صباحًا
Photo of الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

الأحد 3 أبريل أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب

2022-04-01 / 7:40 مساءً
Photo of الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

2022-03-31 / 12:46 مساءً
Photo of بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

بيان فلكي حول بداية شهر رمضان

2022-03-30 / 6:17 مساءً
Photo of السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد الحرام

السعودية.. شؤون الحرمين تعلن ضوابط سفر الإفطار في المسجد…

2022-03-29 / 5:10 مساءً
Photo of بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

بأوامر ملكية.. فتح جميع المساجد “الجاهزة” في وجه المصلين

2022-03-28 / 3:35 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق