مفتي : الصوم قد يكون حراما إذا هدد حياة الصائم أو قربه من الموت

هبة بريس - وكالات

كشف شوقي علام، مفتي مصر، عن الحالات التي يكون فيها صيام المؤمن في شهر رمضان حرام شرعا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض المصاب بمرض السكر وحذره الطبيب من الصوم حتى لا يدخل في غيبوبة، حينها يجب عليه الفطر.

وأشار شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أن الصوم يصبح حراما على المؤمن في حال كون الصيام يهدد حياة المريض أو يقربه من الموت.

ووجه شوقي علام، رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم قائلا: تلك كبيرة من الكبائر وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك».

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