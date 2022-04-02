برقية تهنئة من الرئيس الغابوني للملك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

هبة بريس - و م ع

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من فخامة الرئيس الغابوني، علي بونغو أونديمبا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب الرئيس الغابوني في هذه البرقية للملك عن أحر تهانئه لجلالته ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

وقال الرئيس الغابوني إن “أداء هذا الركن الرئيسي من أركان الإسلام يأتي في وقت لا يزال فيه السياق الصحي العالمي متسما بجائحة كوفيد -19 التي كان لها بالغ الأثر على دولنا واقتصاداتنا وعيشنا المشترك في السنوات الأخيرة”.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن فعالية مواجهة بلدينا لهذا الوباء مكنت اليوم حكومتينا من تخفيف بل وإلغاء مجموع الإجراءات التقييدية مما يسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بالنسبة للساكنة.

وبعدما رحب بهذا التطور الإيجابي، تضرع الرئيس الغابوني إلى الله العلي القدير في هذه الفترة من الصيام والتعبد، أن يديم نعمه على جلالة الملك حتى يواصل جلالته العمل من أجل تنمية المملكة لما فيه خير الشعب المغربي.

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