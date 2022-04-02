بسبب تصريحاتها الصادمة عن الحجاب.. بيرين سات تتعرض لهجوم حاد

2022-04-02 / 4:48 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

صدمت النجمة التركية بيرين سات جمهورها، بسبب تصريحاتها الأخيرة الخاصة بالحجاب والمعتقدات الدينية، وذلك خلال مشاركتها في قمة المناخ البيئي التي استضافتها أنقرة.

و أقدمت الفنانة التركية على وصف الحجاب بالصمغ الذي يخفي عقل المرأة المضيء ويجعلها متأخرة عن مواكبة الحياة وتطوراتها.

و يشار أن بيرين سات شاركت وزوجها المغني كنان دوغلو في مؤتمر قمة المناخ البيئي الذي عقد في أنقرة، وألقت خطاباً أحدثت به ضجة بعد أن انتقدت وضع المرأة في تركيا ومدى تقبل المجتمع للمساواة بين الجنسين واصفة إياه بالذكوري.

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