النقل: الشروع في استقبال طلبات تجديد مركبات النقل الطرقي

2022-04-02 / 4:02 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها شرعت ابتداء من فاتح أبريل 2022 في استقبال طلبات تجديد وتكسير مركبات النقل الطرقي وذلك طبقا للشروط المحددة في المقرر الوزاري المشترك لوزيري النقل والمالية.

وخصصت الوزارة عن طريق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، برسم سنة 2022، اعتمادا ماليا قدره 250 مليون درهم لهذا البرنامج الذي يندرج في إطار مخرجات الحوار مع مهنيي قطاع النقل الطرقي، ولاسيما الشق المتعلق بتجديد الحظيرة برسم سنة 2022.

وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، اليوم السبت، أنه بإمكان المهنيين، بغية تجويد الخدمات المقدمة لهم، تقديم طلبات الاستفادة من برنامج تجديد الحظيرة وتتبع معالجتها عن بعد من خلال المنصة الإلكترونية “tajdid-hadira.narsa.gov.ma”.

كما يتعين على المهنيين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، يضيف البلاغ، الولوج لهذه المنصة الرقمية وتعبئة كافة البيانات المطلوبة.

وتندرج هذه المنصة في إطار مواكبة التوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي تنبني على تسريع ورش الرقمنة وتبسيط المساطر الإدارية ونزع الصفة المادية عنها.

وستعمل المصالح المعنية لكل من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومديرية النقل الطرقي، يؤكد المصدر ذاته، على مواكبة المهنيين من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني prepac@narsa.gov.ma من أجل إنجاح تنزيل هذا البرنامج.

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