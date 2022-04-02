مونديال قطر 2022..برنامج وتوقيت مباريات المنتخب المغربي

هبة بريس

أسفرت قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم التي سحبت أمس الجمعة في الدوحة، عن وقوع المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخب بلجيكا الذي وصل إلى نصف النهائي في مونديال روسيا 2018، إضافة إلى منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة الماضية، ثم منتخب كندا الذي بلغ المونديال للمرة الأولى منذ 36 سنة (آخر مشاركة كانت عام 1986).

وفي ما يلي برنامج مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم:

الأربعاء 23 نونبر 2022:

المغرب – كرواتيا ( : 11:00 غرينيتش+1)

الأحد 27 نونبر:

بلجيكا – المغرب( : 20:00 غرينيتش+1)

الخميس 1 دجنبر:

كندا – المغرب( : 16:00 (غرينيتش+1)

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