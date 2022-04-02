الاتحاد الأوروبي يسعى لتشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع
الصورة من الارشيف

الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة ضد روسيا

2022-04-02 / 1:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، باولو جينتيلوني، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، مؤكدا أنها لن تمس قطاع الطاقة.

وأكد جينتيلوني في تصريح صحفي على هامش منتدى “أمبروسيتي”، أن حزمة العقوبات الجديدة مصممة بطريقة يصعب تجاوزها.

وقال: “نعمل الآن على حزمة إضافية من العقوبات، لكن للتوضيح، فهي لا تشمل قطاع الطاقة في الوقت الحالي. أولا وقبل كل شيء، نعمل على الحد من القدرة على تجاوز هذه العقوبات”.

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