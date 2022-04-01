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تلاميذ و أطر المؤسسات التعليمية يستقبلون رمضان بعطلة بينية ثالثة

2022-04-01 / 12:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية عن مراقبة هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة، حيث سيكون فاتح الشهر الفضيل إما يوم غد السبت في حال ثبوت رؤية الهلال اليوم أو يوم الأحد في حال عدم رؤيته.

و سيتزامن حلول شهر رمضان الكريم مع أول أيام العطلة المدرسية و بالضبط الفترة البينية الثالثة التي ستنطلق في الثالث من شهر أبريل و تستمر حتى يوم الأحد العاشر من ذات الشهر.

و بمناسبة العطلة المدرسية التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة اليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، و يوم السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

و دعت الشركة كافة المسافرين لتوخي الحذر و تجنب أوقات الذروة لتفادي الازدحام الذي قد تشهده الطريق خاصة أن شهر رمضان على الأبواب و سيستغل ذلك عدد من المواطنين للسفر قصد تزجيته مع العائلة.

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