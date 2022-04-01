أنظار الجمهور المغربي تتجه نحو الدوحة لتحديد خصوم الأسود

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يترقب الجمهور المغربي بشغف كبير ما ستسفر عليه عملية القرعة عصر اليوم الجمعة، حيث ستسلط كل الأنظار نحو العاصمة القطرية الدوحة لمعرفة المنتخبات التي سيواجهها أسود الأطلس في العرس المونديالي.

القرعة التي ستجرى في حدود الساعة الرابعة عصر، ستدور بمركز المعارض و المؤتمرات بالدوحة، و سيحضرها وفد مغربي يتقدمه فوزي لقجع و محمد جودار و حمزة الحجوي و المدرب وحيد خاليلوزيتش.

و منذ تأهل الأسود لكأس العالم و تصنيف المغرب في المستوى الثالث، بدأت الجماهير الكروية تتكهن و تخمن هوية المنتخبات الثلاث التي ستكون معنا في ذات المجموعة.

و يتمنى المغاربة تفادي سيناريو 2018 حين وضعتنا القرعة في أصعب مجموعة، ضمت إسبانيا و البرتغال و إيران، و بالرغم من ذلك قدم الأسود بطولة متميزة و أداءا نال الاستحسان في الأراضي الروسية.

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