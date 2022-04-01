طقس الجمعة.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول بقايا من القطرات المطرية بكل من الشمال-الغربي للبلاد، والريف و السايس، فيما سيظل الطقس مستقرا على العموم بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما خلال الصباح بالساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 2 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و 11 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و 16 درجة بكل من السهول الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، والجنوب الشرقي للبلاد، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستكون مابين 16 و 20 درجة في ما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع.

أما البحر فسيكون هائجا إلى قوي الهيجان في الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وكذلك ما بين رأس سبارتيل والدار البيضاء، فيما سيكون هائجا بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم ورأس غير.

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